Veel Russen willen emigreren

Tatjana Muskiet

MOSKOU – Terwijl president Poetin zijn best doet het land een plek op de wereldkaart te verschaffen, wil één op de tien Russen het liefst emigreren. Het grootste deel van hen wil het vaderland zelfs binnen twee jaar de rug toekeren. Nog eens 11 procent van de Russen heeft wel eens over emigratie nagedacht, blijkt uit een uitgebreide peiling door VTsIOM, een door de staat geleid onderzoeksbureau. Het onderzoek werd afgelopen maand gehouden in 46 regio’s, verspreid over heel Rusland.(Telegraaf)…[+]