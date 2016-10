Verstappen past rijstijl niet aan na regelwijziging

Zijn collega’s uitten zaterdag tijdens de coureursvergadering flinke kritiek op de 19-jarige coureur van Red Bull, die twee weken geleden bij de Grand Prix van Japan nog bij een incident met Lewis Hamilton was betrokken. Er wordt voortaan strenger gekeken naar of een auto op een potentieel gevaarlijke manier wordt bestuurd en of een coureur op een abnormale manier van de lijn afwijkt.

De FIA heeft aan de regels toegevoegd dat als een coureur tijdens het remmen een manoeuvre maakt die ervoor zorgt dat een andere coureur moet uitwijken, deze als gevaarlijk wordt beschouwd en wordt gerapporteerd. “Ik denk dat het goed is dat duidelijker is wat wel mag en wat niet mag”, reageerde Verstappen. Hij zei ook zijn rijstijl niet aan te gaan passen. “Dat denk ik niet, nee.”(nu.nl)…[+]