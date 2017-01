Vicepresident Gambia opgestapt

Tatjana Muskiet

BANJUL – De Gambiaanse vicepresident Isatou Njie Saidy is opgestapt. Regeringsbronnen zeiden donderdag dat Saidy tot dusver de hoogstgeplaatste Gambiaanse functionaris is die het kamp verlaat van de in het nauw gedreven president Yahya Jammeh. Saidy vervulde het ambt van vicepresident sinds 1997. Volgens regeringsbronnen heeft ook de minister van Onderwijs, Abubakar Senghore, zijn ontslag ingediend. Eerder zouden de Gambiaanse politiechef Ousman Sonko en legerleider Ousman Badjie al hebben gezegd dat ze geen bevelen meer aannemen van Jammeh.(Telegraaf)…[+]