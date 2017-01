Vierde United Business Fair opkomst

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De vierde United Business Fair (UBF) is van 31 maart tot en met 2 april. Aan de beurs die op het beursterrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt gehouden, doen voorlopig 120 exposanten mee. ‘Surinames Leading Business 2 Business event’ is het thema van het evenement.

De fair is het grootste netwerk-event in de regio. Dit meldt de organisator Business United in een nieuwsbrief. Ditmaal pakt de organisatie nog groter uit door 5.000 VIP-uitnodigingskaarten te verstrekken aan het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), zodat onze exposanten ervan verzekerd zijn dat zij hun doelgroep bereiken. De organisatie zal een maand van tevoren 50 uitnodigingskaarten per exposant verstrekken ter verzekering van kruisbestuiving tussen de bezoekers en de exposanten.

Voor de komende UBF is een doorlopend seminar opgenomen in het programma genaamd ‘Connect Suriname’ met als thema: Duurzame businessconnecties maken op micro- en macroniveau voor Suriname ter ondersteuning van buitenlandse ondernemingen en instituten vice versa…[+]