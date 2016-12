Vliegramp bij Medellín door menselijk falen

Tatjana Muskiet

BOGOTÁ – Menselijk falen aan boord van het vliegtuig en elders heeft geleid tot het neerstorten eind november van een Boliviaans chartervliegtuig kort voor de landing in het Colombiaanse Medellín. Dit is bevestigd in een maandag gepresenteerd voorlopig onderzoeksrapport. Bij de ramp kwam een groot deel van de selectie van de Braziliaanse voetbalploeg Chapecoense om het leven.