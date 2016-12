Vrachtwagen rijdt in op kerstmarkt Berlijn

Tatjana Muskiet

Berlijn ontwaakt in shock nadat maandagavond een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt. Bij de aanslag zijn zeker twaalf doden gevallen en raakten meerdere mensen gewond. 48 mensen liggen in het ziekenhuis. De Duitse politie, die uitgaat van een gerichte aanslag, heeft de bestuurder aangehouden. De bijrijder is omgekomen. De vrachtwagen is dinsdagochtend na uitgebreid sporenonderzoek weggesleept. Op een andere plaats zal verder onderzoek worden gedaan.(Telegraaf)…[+]