Vrouw beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een vrouw die zuurgoed in Paramaribo verkoopt, is beroofd. Een man ging bij haar en deed zich voor als klant. Hij wilde zuurgoed kopen, waarmee zij hem zou helpen, maar hij trok op een onbewaakt moment de halsketting van de vrouw weg. Hij rende daarmee weg. De vrouw heeft geen letsel opgelopen. Ze heeft van de beroving melding gemaakt bij de politie die ter plekke ging voor een onderzoek. Er werd een onderzoek in de nabije omgeving ingesteld, maar de dader werd niet aangetroffen. Hij wordt nog opgespoord…[+]