Vrouw in huis beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een vrouw is in een woning in het district Wanica beroofd. Ze lag in haar slaapkamer te slapen toen twee boeven via een schuifraam aan de voorzijde van de woning kans zagen het pand binnen te dringen. Vermoedelijk was het schuifraam niet op slot. De criminelen schoven het schuifraam open om naar binnen te dringen. Ze hebben haar overrompeld en rukten de halsketting die zij omhad, weg. Ook maakten zij twee mobiele telefoons en twee T-shirts buit. De daders waren ongemaskerd en ongewapend. De vrouw heeft geen letsel opgelopen. De politie kreeg de melding van de beroving en ging ter plekke voor onderzoek…[+]