Vrouw laat leven in auto

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een vrouw is woensdagavond in een auto aan de Mohammed Rashied Pierkhanweg in het district Wanica overleden. Ze was thuis toen zij op een gegeven moment besloot om te gaan baden. Ze viel tijdens het baden in de badkamer, waarna ze bewusteloos raakte. Andere huisbewoners merkten dit op en schoten haar te hulp. Ze hebben haar snel in de auto geplaatst om haar mee te nemen naar de Spoedeisende Hulp. Ze belden voor hun vertrek nog de politie om te vertellen over het ongeluk in het huis.

Onderweg merkten ze een politiewagen op, waarna ze die stopten. De politie nam een kijkje en trof de vrouw in de wagen aan. De auto mocht niet verder gereden worden. Een ambulance werd in eerste instantie ingeschakeld om de vrouw snel te vervoeren naar het ziekenhuis. Het ambulancepersoneel merkte echter dat ze geen teken van leven meer vertoonde. Daarom werd een arts ingeschakeld die de dood heeft vastgesteld. Het ontzielde lichaam van de vrouw is toen afgevoerd naar het mortuarium…[+]