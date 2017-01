Vrouw snijdt penis vriendje af met sikkel

Tatjana Muskiet

Een 20-jarige vrouw in het noordoosten van India was zo boos toen ze te horen kregen dat haar 23-jarige vriendje werd uitgehuwelijkt, dat ze besloot om zijn penis eraf te snijden met een sikkel. De vrouw had haar vriendje geblinddoekt toen ze hem van zijn penis ontdeed. Vervolgens liep ze met het geslachtsdeel in de hand de straat op. Het koppel had al vier jaar een relatie maar de man werd tegen zijn zin in door zijn ouders uitgehuwelijkt aan een andere dame. Toen de man het slechte nieuws aan zijn vriendin vertelde, besloot ze om ervoor te zorgen dat niemand meer met hem naar bed kon.(Telegraaf)…[+]