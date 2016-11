VS verscherpen reisadvies naar Europa

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – Amerikanen die zich tijdens de komende feestdagen in Europa bevinden moeten extra voorzichtig zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een zogenoemd ’travel alert’ uitgegeven omdat er in de komende periode een verhoogd risico op terreuraanslagen is. Volgens het ministerie moeten Amerikaanse burgers vooral opletten tijdens feesten, evenementen en markten in de open lucht. Ook moeten reizigers als dat mogelijk is grote menigten vermijden.De autoriteiten baseren zich op „geloofwaardige informatie” dat terreurgroep Islamitische Staat (IS), terreurnetwerk Al-Qaeda en hun aftakkingen terreuraanslagen in Europa plannen. De focus zou daarbij liggen op het komende vakantieseizoen en feestdagen zoals Kerstmis. „Het ministerie blijft ongerust over mogelijke aanslagen in heel Europa”, aldus een verklaring. (Telegraaf)…[+]