Tatjana Muskiet

Wereld lepradag(World Leprosy Day) wordt dit jaar op 29 januari herdacht. Deze dag wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari speciale aandacht gevraagd voor de uitzichtloze situatie waarin veel leprapatiënten verkeren. Het initiatief voor Wereld lepradag werd in 1954 genomen door Raoul Follereau en overgenomen door de ILEP, de internationale koepel van lepra organisaties, die op die manier hoopt het publieke bewustzijn met betrekking tot lepra te vergroten. Lepra is een oude ziekte, die ook in de 21e eeuw nog honderdduizenden slachtoffers per jaar maakt. Op de wereld lepra dag wordt er jaarlijks inmiddels meer dan 100 landen aandacht gevraagd en aandacht geschonken aan de oorzaken en de gevolgen van de ziekte lepra. In landen waar lepra heerst gebeurt dat veelal door manifestaties waarin aandacht wordt gevraagd voor de sociale uitsluiting die vaak het gevolg is van deze ziekte.

Daarnaast speelt Wereld lepradag een belangrijke rol in het bewustwordingsproces van leprapatiënten zelf, die vaak nog niet weten dat lepra is te genezen en handicaps zijn te voorkomen. Bij deze manifestaties zijn het de leprapatiënten zelf, die aandacht vragen voor hun problemen. Door lepra op deze wijze uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken wordt lepra eerder herkend en erkend, kunnen de behandelingen eerder beginnen en worden besmettingen voorkomen…[+]