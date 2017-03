Wijnaldum: “Geen ruimte voor ego’s”

Tatjana Muskiet

Georginio Wijnaldum is inmiddels een grote meneer in Engeland bij Liverpool, maar de middenvelder is daar niet door veranderd.Liverpool, dat klinkt anders voor de mensen. Dat heb ik wel gemerkt. Maar ik ben nog dezelfde speler”, vertelde Wijnaldum tegen de NOS. De 26-jarige middenvelder sloot zich deze week aan bij het Nederlands elftal. “Natuurlijk heb ik wel stappen gemaakt, maar het is niet zo dat ik hier binnenkom met de gedachte dat ik gestegen ben in de hiërarchie. Daar denk ik ook niet eens aan. Ik ben hier om succes te boeken met het team.”(goal)…[+]