Zoon stak woning in brand

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De politie van het district Saramacca heeft gisteren DA (45) in de kraag gevat voor het in brand steken van de woning van zijn moeder. Hij is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Bij de politie kwam de melding dat de man het huis in brand had gestoken. Zijn moeder heeft erger kunnen voorkomen en de brand geblust. Ze deed bij de politie aangifte tegen haar zoon, waarna die werd aangehouden. De zoon is voor het eerst in aanraking gekomen met de politie. De gewestelijke politiecommandant Harnarain Mohan van Saramacca bevestigt dat de man in verzekering is gesteld. Volgens hem is ook de afdeling Forensische Opsporing ingeschakeld voor een onderzoek…[+]