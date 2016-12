Actualisering van Burgerlijk Wetboek begonnen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos heeft de aanzet gegeven voor het actualiseren van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Zij heeft daarom de vorige week de commissie Actualisering conceptwetgeving Nieuw Burgerlijk Wetboek (BW) geïnstalleerd.

Volgens een persbericht van Justitie en Politie heeft deze commissie de taak het actualiseren van de conceptwetgeving van het Nieuw Burgerlijk Wetboek en aanverwante conceptwetgeving die door de vorige commissie in de periode 2005-2010 zijn voorbereid en al de Staatsraad hebben gepasseerd. Verder moeten er eventuele voorstellen gedaan worden voor aanpassingen.

Van Dijk-Silos vindt het belangrijk dat de wijzigingen gebracht worden in het BW. ‘Zodra de nieuwe wet De Nationale Assemblee gepasseerd is, moet de rechtspraktijk getraind worden. De awareness van de samenleving in deze is bijzonder belangrijk. De burger moet in 2017 weten op welke punten het BW gaat veranderen.’

De minister geeft aan dat er na de goedkeuring van deze nieuwe wet er discussies en lezingen moeten volgen zodat het juridische veld, het bedrijfsleven en andere belangrijke actoren bekend worden met de wijzigingen of aanpassingen. De commissie heeft een zittingsduur van 6 maanden en wordt voorgezeten door Shardhapersad Gangaram Panday…[+]