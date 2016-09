AzG: nog nauwelijks ziekenhuizen Aleppo over

Tatjana Muskiet

BEIROET/WASHINGTON – Gewonde of zieke inwoners van het belegerde Oost-Aleppo kunnen nog maar in twee ziekenhuizen terecht voor een operatie. Door de nieuwe bombardementen van dinsdagnacht zijn nog eens twee klinieken verwoest, liet hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) woensdag weten. In het oostelijke deel van de Syrische miljoenenstad, dat in handen is van rebellen en wordt bestookt door regeringstroepen, zijn nog zes ziekenhuizen in bedrijf. Vier van de zes klinieken zijn niet geschikt om operaties in uit te voeren. ,,Volgens verschillende medische bronnen zijn er nog maar zeven artsen die operaties kunnen uitvoeren in het gebied”, aldus AzG. Dat zou onhoudbaar zijn nu er door de beschietingen voortdurend gewonden vallen in het stadsdeel met 250.000 inwoners.(Telegraaf)…[+]