‘Barça heeft vervanger Neymar bijna binnen’

Tatjana Muskiet

FC Barcelona hoopt nog deze week de opvolger van Neymar te presenteren. De Catalanen zijn ver met Liverpool FC-aanvaller Philippe Coutinho. Een delegatie van de Spaanse topclub is volgens de Spaanse krant Sport dinsdag naar Engeland afgereisd om de laatste plooien in de onderhandelingen glad te strijken. Barça zou 90 miljoen euro plus enkele bonussen over hebben voor de Braziliaan. Sport stelt te weten dat de clubleiding van The Reds al goedkeuring heeft gegeven voor de transfer. Trainer Jürgen Klopp zou zich echter hevig verzetten tegen het vertrek van de smaakmaker.De 25-jarige Coutinho speelt al bijna tien jaar in Europa. Internazionale haalde de aanvallende middenvelder annex buitenspeler in 2008 naar Italië. Na verhuurperiodes aan Vasco da Gama en Espanyol besloten de Nerazurri Coutinho in 2013 aan Liverpool te verkopen. (Telegraaf)…[+]