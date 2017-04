Bartra geopereerd aan pols

Tatjana Muskiet

Marc Bartra is dinsdagavond gewond geraakt bij de explosie rond de spelersbus van Borussia Dortmund. Dat heeft de club bevestigd. De teambus was op weg van het spelershotel naar het Signal Iduna Park, waar om 20:45 uur zou worden afgetrapt tegen AS Monaco. Door een explosie sneuvelden meerdere ruiten en raakte één persoon gewond. Dortmund bevestigt eerdere geruchten dat het om verdediger Marc Bartra gaat.Volgens de Duitse club bevindt de 26-jarige Spanjaard zich nu in het ziekenhuis, al wordt niet vermeld hoe zijn situatie is. Bild meldt dat Bartra bij de explosie alleen een snijwond opliep in zijn arm. Vanwege het incident is de Champions League-wedstrijd tegen Monaco verplaatst naar woensdag (18:45 uur).(goal)…[+]