Belg beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 60-jarige Belg is gisteren in Paramaribo beroofd. Hij liep over de Martin Luther Kingweg in de richting van de Latourweg om een kopje koffie te kopen. Uit zijn verklaring blijkt dat hij van achteren werd overrompeld door vier mannen die ongemaskerd en ongewapend waren. Zijn halsketting en een mobiele telefoon werden afgepakt. De daders renden met de buit weg en stapten verderop in een witte auto die met een hoge snelheid wegreed. Het slachtoffer hield striemen aan de hals en rechterhand over. De politie kreeg de melding van deze beroving. Zij is bezig met het onderzoek…[+]