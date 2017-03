Briljant optreden Messi

Tatjana Muskiet

FC Barcelona-ster Lionel Messi liet zaterdagavond in Camp Nou tegen Celta De Vigo (5-0 zege) weer eens zien tot wat voor een briljant voetbal hij in staat is. De 29-jarige ster van de Catalanen strooide met fijnbesnaarde passjes, maar zijn openingstreffer in de 24e minuut gold als hoogtepunt van het duel. Messi kreeg de bal rond de middencirkel in zijn bezit. Een paar seconden en een indrukwekkende versnelling later moest Celta-goalie Sergio Alvarez passen.Een kwartier later was het duel beslist. Deze keer scoorde Messi niet zelf, maar gunde hij de eer aan Neymar. De Braziliaan rondde af met een fraaie voetbeweging. Na de pauze stond Messi ook aan de basis van de goals van Ivan Rakitic en Samuel Umtiti. De vijfde maakte hij weer zelf. Dit keer op Arjen Robben-achtige wijze.(Telegraaf)…[+]