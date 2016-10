Cynische Guardiola: ‘Volgende keer kun je me bellen’

BBC

“Vincent was niet helemaal fit. Sergio, en dat zei ik na afloop al, speelde niet om tactische redenen”, vertelde Guardiola aan de. “Vincent en Sergio komen zeker nog voor in de toekomstplannen. Als Vincent fit is, is hij een echte centrale verdediger. Ik vind hem goed. En met alle respect voor Sergio: ik wilde meer middenvelders opstellen. Ik probeerde de bal in bezit te houden. Als je de bal hebt, hebben Lionel Messi, Neymar en Luis Suarez die niet.”(Telegraaf) …[+]