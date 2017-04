Demonstranten eisen aftreden Zuma

Tatjana Muskiet

PRETORIA/JOHANNESBURG – Tienduizenden Zuid-Afrikanen zijn vrijdag in de grote steden de straat op gegaan om het aftreden van president Jacob Zuma te eisen. De demonstranten zijn woedend omdat Zuma de populaire minister van Financiën Pravin Gordhan heeft ontslagen en tal van posten in zijn kabinet opnieuw heeft verdeeld. In Johannesburg leidde de protestactie tot ongeregeldheden en enkele gewonden. De politie schoot met rubberen kogels en traangas op aanhangers van de regeringspartij ANC toen die probeerden het cordon te doorbreken tussen hen en de betogers van de oppositiepartij Democratische Alliantie. Deze had opgeroepen te demonstreren tegen Zuma. Daaraan gaven velen gehoor, onophoudelijk blazend op de meegebrachte vuvuzela’s. (Telegraaf)…[+]