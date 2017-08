Demonstranten VS trekken omstreden monument om

Tatjana Muskiet

Durham – Demonstranten hebben een maandagavond in Durham, North Carolina, een monument van een soldaat uit de Amerikaanse burgeroorlog van zijn sokkel getrokken. De activisten trokken het standbeeld om met een touw en schopten ertegen. Volgens de activisten is het beeld een racistisch symbool en verheerlijkt het Monumenten uit de Confederatie, een verbond van zuidelijke staten in de burgeroorlog, het slavernijverleden. Het monument stond sinds 1924 in een perk voor het gerechtsgebouw in Durham.De betoging in Durham was georganiseerd naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen weekend in Charlottesville. Daar was een protestmars georganiseerd tegen de verwijdering van een standbeeld van een generaal van de zuidelijke staten, Robert E. Lee. (Telegraaf)…[+]