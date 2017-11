Dortmund-middenvelder Götze in de bres voor bekritiseerde coach Bosz

Borussia Dortmund-middenvelder Mario Götze vindt niet dat de matige reeks van zijn ploeg is toe te schrijven aan de aanvallende tactiek van trainer Peter Bosz en is het dan ook niet eens met de kritiek die de Nederlandse coach krijgt.

Dortmund pakte in de laatste drie Bundesligaduels slechts een punt en staat er in groep H van de Champions League met een punt niet florissant voor. “Het ligt niet aan het systeem of de filosofie. In principe gaat het heel goed, een slechte fase is normaal. Ik vind het allemaal niet zo dramatisch”, zegt Götze tegen het Duitse Sky Sports