Drie jaar geëist tegen neprechercheur

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Milliano R hoorde gisteren een strafeis eisen van drie jaar voor het verduisteren van een auto en het wegnemen van mobiele telefoons van anderen.

Hij ging in juni vorig jaar met de auto van een ander weg, zonder dat hij daarvoor toestemming had. De benadeelde verklaarde dat zij op een gegeven moment naar het toilet moest. Toen zij in het toilet was, startte Milliano R haar wagen waarin hij wegreed. Ze belde hem, maar hij nam niet op. Toen zij hem na een hele poos kon bereiken, vertelde hij de wagen naar de car wash te hebben gebracht. Hij bracht de wagen echter niet terug. De vrouw deed toen aangifte. Haar voertuig werd naderhand gesignaleerd en aangetroffen, maar het verkeerde niet in de staat waarin de man die had weggebracht.

Ook nam hij de telefoon van een vrouw weg die hij een lift gaf. Hij vertelde de vrouw dat hij rechercheur was. Nadat hij haar afzette, wilde hij SRD 50 van haar hebben. Omdat de vrouw slechts SRD 30 bij zich had, wilde zij een familielid naar geld vragen. De verdachte nam haar telefoon uit haar handen. Toen zij ging om het geld te halen en terugkwam was hij reeds vertrokken met haar telefoon.

Verder nam hij ook de telefoon weg van een man met wie hij samen in de wagen zat. Deze benadeelde herkent hem positief als degene die zijn telefoon heeft weggenomen. Milliano R stapte uit met de cellulair, maar kwam niet meer terug.

Verder nam hij het toestel weg van een medewerker van een restaurant. Hij hield haar aan de praat en nam haar telefoon om te bellen. Hij vertrok zonder haar toestemming met de telefoon. Voorts nam hij de telefoon van een student weg en bedreigde hem met een vuurwapen. Hij deed zich toen voor als jeugdparlementariër dat hij de benadeelde zou helpen met een baan…[+]