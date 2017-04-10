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Dybala: “Ik ben geen Messi”

April 10, 2017   Tatjana Muskiet
geen messi

Juventus-aanvaller Paulo Dybala distantieert zich van de vergelijkingen met Lionel Messi. Hij wordt vaak vergeleken met zijn landgenoot.”Mensen moeten weten dat ik niet Messi ben. Ik ben Dybala en ik wil alleen Dybala zijn, hoewel ik begrijp dat er vergelijkingen zijn”, vertelde Dybala tegen Marca. “Er is slechts één Messi, zoals er slechts één Maradona was. Je kunt spelers zoals hen niet vervangen. Het is een last dat mensen verwachtingen hebben van mij. Ik zal hem proberen te compenseren door het maximum te geven.”(goal)…[+]

Posted in: News, Snelnieuws, sport

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