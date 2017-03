Eerste doodstraffen wegens drugs in Gaza

Tatjana Muskiet

GAZA – Een tribunaal in de Gazastrook heeft zondag voor het eerst twee drugshandelaren ter dood veroordeeld. Twee anderen kregen celstraffen van zeven en negen jaar. De doodstraf werd in de door Hamas bestuurde strook tot nu toe alleen uitgesproken in moordzaken of bij een veroordeling wegens collaboratie met Israël.

De twee terdoodveroordeelden werden gepakt toen ze drugs door tunnels vanuit Egypte smokkelden. Hun smokkelwaar bestond voornamelijk uit marihuana, opium en de pijnstiller tramadol. In de afgelopen drie maanden heeft de politie 400.000 pillen in beslag genomen. De kleine, vrijwel belegerde Gazastrook wordt volgens de politie nu overspoeld met drugs. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat in januari meer drugs in beslag zijn genomen dan in heel 2016. Hij zei dat er zwaardere straffen komen voor ,,de handelaren des doods die ons volk en leven ruïneren”.(Telegraaf)…[+]