Extra troepen ingezet bij Franse verkiezingen

Tatjana Muskiet

PARIJS – De aanslag op de Champs-Élysées in Parijs heeft Frankrijk doen besluiten extra militairen in te zetten voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen komende zondag. Behalve de al eerder opgetrommelde 50.000 politieagenten zet de Franse regering extra 7000 militairen in, aldus premier Bernard Cazeneuve tegen de zender BFMTV. ,,We zullen niet toestaan dat het fundamentele democratische proces in ons land wordt belemmerd”, zei Cazeneuve. ,,We geven niet toe aan angst en intimidatie, want dan zouden we de vijand alleen maar in de kaart spelen.” (Telegraaf)…[+]