FIFA besluit schorsing Messi op te heffen

Tatjana Muskiet

Lionel Messi is per direct weer beschikbaar voor de nationale ploeg van Argentinië. De beroepscommissie van de FIFA heeft vrijdag de schorsing van vier wedstrijden voor de aanvaller opgeheven. Messi werd aanvankelijk geschorst omdat hij tijdens een WK-kwalificatieduel met Chili een grensrechter zou hebben uitgescholden. De Argentijnse bond tekende beroep aan tegen die straf en dat bleek vrijdag een goede beslissing. Messi miste het kwalificatieduel met Bolivia al vanwege de opgelegde schorsing. Maar hij is nu wel beschikbaar voor de komende interlands met Uruguay, Bolivia en Peru.(Telegraaf)…[+]