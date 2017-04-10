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Geen overleg tussen Poetin en Tillerson

April 10, 2017   Tatjana Muskiet
putin

MOSKOU – De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson spreekt bij zijn bezoek aan Rusland, later deze week, niet met de Russische president Vladimir Poetin. Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov spreekt Tillerson wel met zijn ambtgenoot Sergej Lavrov. Peskov bracht de Amerikaanse raketaanval op een Syrische legerbasis van vorige week in herinnering. Volgens hem toont dit aan dat de Verenigde Staten totaal niet bereid zijn om mee te werken aan een oplossing in Syrië. Nieuwe oproepen aan het adres van de Syrische president Bashar al-Assad om op te stappen helpen volgens Peskov niet bij het oplossen van de crisis. Er is geen alternatief voor de vredesgesprekken in Genève en Astana, voegde hij daaraan toe.  (Telegraaf)…[+]

Posted in: buitenland, News

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