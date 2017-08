Grappen leiden tot kappartij

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Twee mannen die deze week grappen maakten in Albina, raakten verwikkeld in een kappartij. Een van hen werd uiteindelijk boos van de grappen die de ander maakte. Hij pakte een houwer en kapte de vriend in zijn hand. Het slachtoffer ging naar Frans-Guyana voor medische behandeling. De verdachte vluchtte na zijn daad ook richting het oostelijke buurland. Er is van de kappartij aangifte gedaan bij de politie. De politie van Albina is nog bezig de man op te sporen. Zij onderzoekt wat de directe aanleiding was dat de man de ander kapte…[+]