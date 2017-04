’Homo’s opgesloten in concentratiekamp’

Tatjana Muskiet

ARGUN – Homoseksuele mannen in Tsjetsjenië zouden worden opgesloten in ’kampen’ waar ze regelmatig gemarteld worden. Dat beweren mensenrechtenorganisaties. De beweringen volgen op het nieuws dat vorige week via de Russische onafhankelijke krant Novaya Gazeta naar buiten kwam dat honderd homoseksuele mannen in de Russische deelrepubliek zouden zijn opgepakt en opgesloten. Volgens de krant zijn er ook mensen vermoord. Een woordvoerder van de Tsjetsjeense leider Kadyrov ontkende die aantijgingen. Hij beweerde dat er in het land geen homo’s zijn. „Je kan geen mensen oppakken of vervolgen als ze niet bestaan in onze republiek,” zei woordvoerder Alvi Karimov tegen persbureau Interfax. „Als zulke mensen in Tsjetsjenië zouden bestaan, dan was dat geen zorg voor de politie want hun eigen familieleden zouden ze allang weggestuurd hebben naar een plek waarvan ze nooit terug kunnen komen.”(Telegraaf)…[+]