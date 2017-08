Huntelaar: ‘Praten over randzaken is aan anderen’

Tatjana Muskiet

Klaas-Jan Huntelaar wees Ajax zondagmiddag de weg tegen FC Groningen. De spits opende de score in het met 3-1 gewonnen thuisduel. Voor Huntelaar was het zijn 150ste wedstrijd als Ajacied. “Dat is mooi, toch?”, glimlachte Huntelaar in gesprek met FOX Sports. “Ik kreeg een dag van tevoren van de trainer te horen dat ik mocht starten. Natuurlijk voelt dit zeker speciaal. Terug bij Ajax, de eerste competitiewedstrijd in de ArenA. We hebben goed gespeeld en zochten vaak via de zijkanten het doel. Met voorzetten probeerden we op die manier gevaarlijk te worden. Daar kwam ook de eerste goal uit. Ik liep naar de eerste paal en kopte ‘m binnen.” Huntelaar werd ook gevraagd naar de onrustige situatie rondom Ajax van de afgelopen weken. Joël Veltman en Hakim Ziyech lieten zich kritisch uit over het aankoopbeleid van de club, maar Huntelaar doet daar niet aan mij. “(Telegraaf)…[+]