Iran zinspeelt op eigen strafmaatregelen

Maltie Nidhansingh

IRAN – Iran dreigt met een ’krachtige’ reactie als maatregelen worden genomen tegen de Iraanse strijdkrachten. Dat zei een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, die benadrukte dat zijn land doorgaat met ontwikkelen van verdedigingsmiddelen als het raketprogramma.

“Iran zal krachtig reageren op iedere actie tegen zijn strijdkrachten, waaronder de Revolutionaire Garde”, zei de zegsman volgens de Iraanse staatstelevisie. Hij nam vermoedelijk een voorschot op de toespraak van de Amerikaanse president Trump, die later op vrijdag zijn Iran-strategie uiteen zet. Het Witte Huis had vrijdag in een verklaring laten weten dat Trump zijn pijlen onder meer zal richten op die machtige Revolutionaire Garde (IRGC).(De Telegraaf)[+]