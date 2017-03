Isco over Barcelona: “Allemaal verzonnen”

Tatjana Muskiet

Francisco Román Alarcón Suárez, beter bekend als Isco, kan niets met de geruchten dat hij in beeld zou zijn bij FC Barcelona.De 24-jarige Spanjaard wordt de laatste maanden regelmatig aan andere clubs gelinkt. Arsenal en Tottenham Hotspur zouden Isco in de gaten houden, maar ook in eigen land wordt hij gevolgd. Sommige media meldden dat Barcelona hem graag wil overnemen.

Volgens de middenvelder van Real Madrid zijn de verhalen niet allemaal serieus te nemen. “We krijgen vaak met dit soort geruchten te maken, we zijn er aan gewend”, reageerde Isco vrijdag na de WK-kwalificatiezege van Spanje op Israël (4-1).

“Nu er vanwege de interlands weinig wordt gevoetbald, moeten mensen die geruchten verzinnen. Ik weet ook niet waarom”, aldus de international. “Ik wil alleen spreken door middel van mijn spel en mijn best doen voor het team.” (goal)…[+]