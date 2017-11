Kane hervat training bij Spurs en lijkt inzetbaar tegen Real

Tatjana Muskiet

Het is zo goed als zeker dat Harry Kane woensdag inzetbaar is bij Tottenham Hotspur in de Champions League-kraker tegen Real Madrid. De topscorer van de Londenaren heeft dinsdag de training hervat.

Kane kampte met een hamstringblessure die hij vorige week opliep in het overtuigend gewonnen Premier League-duel met Liverpool (4-1). De 24-jarige international van Engeland verkeert dit seizoen in absolute topvorm. Hij maakte in negen competitiewedstrijden acht doelpunten en was in twaalf officiële duels dertien keer trefzeker.