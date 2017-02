LeBron James is terug en schenkt Cavaliers zege

Tatjana Muskiet

Met een van een keelontsteking genezen LeBron James terug in de ploeg boekte Cleveland Cavaliers maandag een zege op Milwaukee Bucks in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA: 102-95. James was goed voor 24 punten, ploeggenoot Kyrie Irving maakte er 25. James is dit seizoen onmisbaar voor de titelverdediger. In alle duels die hij niet meedeed, verloren de Cavaliers. De ploeg gaat niettemin aan de leiding in de Eastern Conference met 41 zeges tegen 17 nederlagen. ¬†Golden State Warriors, de koploper in de Western Conference, boekte tegen Philadelphia 76ers zijn vijftigste zege van het seizoen: 119-108. De ploeg leunde vooral op Kevin Durant, die zijn rentree in de basis opsierde met 27 punten. Sterspeler Stephen Curry had bepaald niet zijn dag. Hij miste alle worpen van afstand (driepunters). Ondanks die missers kwam hij toch nog tot 19 punten in de wedstrijd.(Telegraaf)…[+]