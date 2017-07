Macron en Netanyahu herdenken holocaust

Tatjana Muskiet

PARIJS – De Israëlische premier Netanyahu en de Franse president Macron hebben zondag in Parijs een massa-arrestatie van Joden in Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. De twee leiders legden een krans bij de herdenking van de razzia van Vélodrome d’Hiver, zondag 75 jaar geleden. Bij deze razzia hebben Franse politieagenten in opdracht van de Duitse bezetter 13.000 Joden gearresteerd en dagen in een wielerstadion opgesloten zonder eten. Later werden ze gedeporteerd. Bijna al deze Joden kwamen om in concentratiekampen. Jaren was de Franse rol een groot taboe in Frankrijk. Pas in 1995 verontschuldigde de toenmalige president Chirac zich hiervoor.(Telegraaf)…[+]