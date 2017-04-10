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Man Utd te afhankelijk van Ibrahimovic”

April 10, 2017   Tatjana Muskiet
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Ryan Giggs stelt dat Manchester United te afhankelijk is van Zlatan Ibrahimovic. De Zweed scoorde dit seizoen 28 keer in alle competities.”Er is niet veel mis met het team, de prestaties zijn goed en defensief opzicht ogen we sterk”, vertelde Giggs tegen Today. “Voor het doel is de ploeg echter te afhankelijk van Ibrahimovic.”Hij is de spits, maar de doelpunten moeten overal vandaan komen. Vanaf de vleugels, middenvelder of zelfs de verdedigers die standaardsituaties binnen tikken.”

Jesse Lingard is zo’n speler die lastig tot scoren komt. De 24-jarige Engelsman scoorde dit seizoen in dertig wedstrijden in alle competities vier keer.  “Jesse is misschien wel een van de spelers die meer doelpunten moet scoren. Als een aanvallende speler moet je op de dubbele cijfers afstevenen en ook tien, twaalf, vijftien assists.”(goal)…[+]

Posted in: News, Snelnieuws, sport

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