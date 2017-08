Mourinho noemt Neymar een koopje

Tatjana Muskiet

José Mourinho vindt het niet onlogisch dat Paris Saint-Germain bereid is om 222 miljoen euro neer te tellen voor Neymar. De Manchester United-manager denkt wel dat de megatransfer de voetbalwereld op zijn kop gaat zetten. “Toen wij met United 105 miljoen euro voor Paul Pogba neer moesten leggen, vond ik dat niet veel. Ik denk ook niet dat Neymar met 222 miljoen euro veel te duur is”, aldus de Portugees. “Hij is een van de beste spelers van de wereld. Bovendien is hij commercieel gezien zeer waardevol. Paris Saint-Germain heeft daar natuurlijk ook goed over nagedacht. Wat Neymar betreft zie ik geen problemen, maar deze transfer creëert wel een ander probleem”, gaat Mourinho verder. “Want nu kom je in de situatie dat andere spelers sneller voor 60, 80 en 100 miljoen euro verkocht gaan worden. En daar zitten dan spelers tussen die erg veel kosten en ondertussen over weinig kwaliteiten beschikken. Dat zijn pas echt dure spelers.” (Telegraaf)…[+]