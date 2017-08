Oei! Blind bijna in rijtje met bizarre blunders…

Tatjana Muskiet

Het lijkt deze week een heuse trend te zijn. Linkspoten die hun eigen keeper verrassen met een terugspeelbal die niet helemaal op maat is. Woensdagavond voegde Daley Blind zich bijna bij een groepje opmerkelijke pechvogels… De verdediger van Manchester United, die het met zijn Engelse club opnam tegen Sampdoria, wilde in de openingsfase van een meter of 20 terugspelen op David de Gea, maar had niet gezien dat zijn Spaanse ploeggenoot vlak achter hem stond. Blind stuurde de bal onbewust naar de verste hoek, waar De Gea met een katachtige reflex nog net kon voorkomen dat de Italianen op een wel heel goedkope manier aan een vroege voorsprong kwamen. United moest die redding wel bekopen met een vrije trap tegen, maar omdat de hele ploeg op de doellijn stond, ging die bal er niet in.(Telegraaf)…[+]