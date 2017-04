Tientallen arrestaties bij demonstraties tegen Poetin in Rusland

Ook in de zuidelijk gelegen stad Kemerovo zouden meer dan zestien demonstranten zijn gearresteerd, zeggen plaatselijke bronnen tegen de BBC. In andere steden zou de politie demonstranten hebben belet zich bij betogingen te voegen. De demonstraties, waarvoor officieel geen toestemming was gegeven, werden gehouden onder het motto ”Wij zijn ziek van hem” en was georganiseerd door de beweging Open Rusland. Die is opgericht door Kremlin-criticaster Michail Chodorkovski, de voormalige eigenaar van oliemaatschappij Yukos.(NU.nl)…[+]