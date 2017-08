Transferbetaling Neymar geweigerd door La Liga

Tatjana Muskiet

De hoogste Spaanse voetbalcompetitie La Liga heeft de betaling van de transferclausule van Neymar van 222 miljoen euro geweigerd. Advocaten van de Braziliaanse sterspeler wilden de clausule afkopen, zodat Neymar naar Paris Saint-Germain kan vertrekken. La Liga accepteerde de betaling echter niet. De Spaanse competitie heeft geen reden opgegeven voor de weigering. “Donderdag kwam een delegatie van de speler langs op het kantoor van La Liga om het vereiste bedrag af te betalen. We hebben de betaling afgewezen, dat is alle informatie dat we op dit moment geven”, meldt de LFP, de organisatie achter La Liga, in een verklaring. In het Spaanse voetbal is het gewoonlijk dat de speler de transferclausule in zijn contract afbetaalt bij La Liga zodat de voetballer, Neymar in dit geval, vrij is om te gaan waar hij heen wil. De nieuwe club betaalt de betreffende transfersom aan de speler. La Liga stort de transfersom over naar de verkopende club, Barcelona in deze.(Telegraaf)…[+]