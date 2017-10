Trump overweegt hardere koers tegen Iran

Maltie Nidhansingh

VS- De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag tijdens een toespraak over het nucleaire akkoord met Iran hard uitgehaald naar het land. Hij stelde daarbij zoals verwacht dat hij het akkoord niet opnieuw zal certificeren, en het op ieder mogelijk moment kan beëindigen.

Volgens Trump houdt Iran zich niet aan de afspraken zoals die in het akkoord zijn opgenomen. Hij wees er daarbij onder meer op dat het land tot twee keer toe meer zwaar water op voorraad heeft dan in de overeenkomst is afgesproken. Die stof kan worden gebruikt bij de productie van plutonium. De Amerikaanse president zei er daarom alles aan te zullen doen om te voorkomen dat Iran zijn nucleaire programma voortzet. Hij sprak ook zijn zorgen uit over de steun die het land zou leveren aan extremistische groeperingen in het Midden-Oosten. Volgens Trump staat Iran onder controle van een fanatiek regime, dat een alsmaar agressievere houding aanneemt en een bedreiging vormt voor de wereldvrede.(NU.nl)[+]