Vrouw beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een vrouw die gisteren over de Eduardstraat liep is beroofd. Een rover die op een bromfiets zat, naderde haar en rukte haar tas inhoudende SRD 160 en een mobiele telefoon weg. Na de daad is de dader verder gereden in de richting van de Kwattaweg. Hij was ongewapend. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. Ze meldde de politie die ter plekke ging voor een onderzoek. De wetsdienaren stelden een onderzoek in de omgeving in, maar troffen de dader niet aan. De rover wordt nog opgespoord. Het kenteken van de bromfiets is onbekend…[+]