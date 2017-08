Zwitserse tieners komen om bij vliegcrash op kamp

Tatjana Muskiet

GENEVE – Twee Zwiterse tieners zijn vrijdag omgekomen bij een vliegcrash op een Zwitsers kamp in de Alpen. Ook de piloot kwam om. Een derde tiener raakte zwaargewond. Een klein toestel van een vliegclub stortte neer in het berggebied Diavolezza in de regio Engadin, in het oosten van Zwitserland. De twee tieners van veertien deden mee aan een jeugdkamp van de vliegclub. Een zeventienjarige inzittende overleefde het ongeval en raakte zwaargewond, aldus Zwitserse media. Waardoor het toestel neerstortte is niet bekend. Eerder deze week kwamen een 56-jarige man en een 8-jarig meisje zijn om het leven toen een vliegtuig een noodlanding maakte op een strand niet ver van Lissabon. De twee Portugezen waren aan het zonnebaden toen ze door het vliegtuig werd verrast.(Telegraaf)…[+]