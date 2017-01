12 januari: dag van de Accountmanager

Tatjana Muskiet

Een accountmanager is de intermediair tussen de klant en de organisatie die hij vertegenwoordigt. Hij moet er daarom voor zorgen dat de klant krijgt wat hij wil, en dat deze organisatie ook levert wat er is afgesproken. Van een accountmanager wordt vaak verwacht dat hij resultaatsgericht werkt en communicatief sterk is.

Er bestaan vele soorten accountmanagers de meest gangbare zijn: farmers en hunters. De farmers zijn goed in het beheren (hoeden) van bestaande klanten, terwijl de hunters meer bedreven zijn in het binnenslepen van nieuwe klanten. Ondanks dat een accountmanager beide types dient uit te voeren ligt de nadruk vaak op het relatiebeheer en het uitbreiden van de relatie.

Een accountmanager was oorspronkelijk iemand die bij een bank klanten advies verleent over beleggingen. Tegenwoordig is het woord account in de bedrijfswereld zo populair, dat “accountmanager” meer de betekenis van relatie- of klantmanager heeft gekregen. Vroeger werd zo iemand een verkoper genoemd.

De laatste tijd vervaagt het verschil tussen accountmanagers en de vertegenwoordigers. In vacatures van tegenwoordig wordt steeds vaker gevraagd om accountmanagers, terwijl hier een functie als vertegenwoordiger mee wordt bedoeld. Het grote verschil ontstaat op het niveau van werken. Accountmanagers praten met hoofdkantoren, vertegenwoordigers bezoeken de individuele verkooppunten en hebben als hoofdtaak het afsluiten van orders. In tegenstelling tot een vertegenwoordiger houdt een accountmanager het traject rond de verkoop van a tot z bij…[+]