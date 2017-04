Tatjana Muskiet

Klaas-Jan Huntelaar komt dit seizoen weinig in actie bij Schalke 04. De doelpuntenmaker sluit een terugkeer naar Ajax niet uit.De oud-Ajacied keert 13 april terug in de Amsterdam Arena, wanneer hij met Schalke 04 voor de Europa League tegenover zijn oude werkgever staat. De kans is aanwezig dat Huntelaar ooit weer het shirt van Ajax draagt.

“Alles is mogelijk. Het is nu lastig om daar iets over te zeggen, maar we gaan het zien”, vertelde de spits op de officiële website van de Amsterdammers. Huntelaar verliet Ajax in 2009 voor Real Madrid, maar de club zit nog altijd in zijn hart.

“Ajax is een jeugdliefde van me. Ik ben altijd al een groot fan geweest van Ajax. Mijn hele familie is nogal Ajax minded. Bovendien keek je als kind het liefst naar een ploeg die wint en naar de beste spelers.”(goal)…[+]