Ajax-trainer Keizer heeft ‘heel slecht gevoel’ over knieblessure Cerny

Tatjana Muskiet

Ajax lijkt het lang te moeten stellen zonder Vaclav Cerny. De 20-jarige aanvaller viel woensdagavond met een op het oog zware knieblessure uit in het gewonnen bekerduel met ASV De Dijk (1-4) in Volendam.

Na een uur kwam Cerny na een duel verkeerd terecht. Hij verliet kermend van de pijn en per brancard het veld en werd vervangen door debutant Dennis Johnsen. Ajax liet na de wedstrijd in een reactie weten zwaar letsel te vrezen. “Ik heb er een heel slecht gevoel over. Ik zag het gebeuren en dacht: dit is pittig”, zei ook trainer Marcel Keizer tegen FOX Sports. “We hopen op het beste, maar het ziet er niet best uit. Het is de komende dagen afwachten.”