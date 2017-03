Amerikaanse tegenwind voor Lego

Tatjana Muskiet

BILLUND – De stormachtige groei die speelgoedfabrikant LEGO sinds 2010 doormaakte, is vorig jaar flink afgezwakt. Met name in de Verenigde Staten slaagde de Deense onderneming er niet in verder terrein te winnen op de concurrentie, blijkt uit de donderdag gepubliceerde jaarcijfers. LEGO zag de omzet in 2016 met 6 procent oplopen tot een recordniveau van bijna 38 miljard Deense kroon (5,1 miljard euro). De groei is daarmee veel bescheidener dan in 2015, toen de opbrengsten nog met een kwart opliepen. In de VS bleven de verkopen nagenoeg gelijk ten opzichte van het voorgaande jaar. (Telegraaf)…[+]